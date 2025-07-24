Пасажирський літак Ан-24 летів з Хабаровська до Тинди

У четвер, 24 липня літак Ан-24 перестав виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту в Амурській області. Рятувальники знайшли палаючий фюзеляж. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Відомо, що пасажирський літак Ан-24 летів з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську. Екіпаж перестав виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту. На борту літака загалом перебували 49 людей, серед яких 43 пасажири та 6 членів екіпажу.

Згідно з даними Далекосхідної транспортної прокуратури, під час заходу на посаду літак пішов на друге коло, після чого зв'язок з ним було втрачено. Рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж літака, уламки Ан-24 розкидані на пів кілометра. Пошуковий вертоліт не зміг сісти на місці падіння, тому рятувальники планують спускатися туди на мотузках.

Попередньо, ніхто з людей на борту не вижив. Східне управління Слідчого комітету на транспорті порушило справу про порушення правил безпеки повітряного руху, яке призвело до смерті більше як трьох людей. Причини авіакатастрофи наразі не встановлені, проте однією з версій є помилка пілота.

Нагадаємо, вдень 12 червня літак Boeing Dreamliner 787-8, що здійснював рейс Ахмедабад – Лондон, з 242 людьми на борту, розбився менш ніж через хвилину після зльоту. Це одна з найбільших авіаційних катастроф у світі за останні десять років. Літак врізався в гуртожиток медичного коледжу біля аеропорту.

Згодом стало відомо, що масштабна авіатроща в Індії могла статися через відключення подачі палива пілотом літакаю