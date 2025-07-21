У Бангладеш військовий літак впав на навчальний заклад

У понеділок, 21 липня, у столиці Бангладеш Дакка літак Військово-повітряних сил впав на кампус школи та коледжу Milestone School and College. Внаслідок авіакатастрофи загинули 19 людей. Про це повідомили інформаційні агенції Reuters та Associated Press.

Авіакатастрофа сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом, коли учні перебували у будівлі та складали іспити. За даними місцевої пожежної служби, літак F-7 BGI, виконуючи навчальний політ, розбився невдовзі після зльоту. За словами військових, літак «зазнав технічної несправності», ВПС Бангладешу створили спеціальний комітет, який проведе розслідування, щоб встановити точну причину авіакатастрофи.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 19 людей, у тому числі пілот літака. Ще понад 110 людей отримали травми, більшість постраждалих має значні опіки. Уряд країни оголосив днем жалоби вівторок, 22 липня.

«Коли я забирав своїх дітей і підійшов до воріт, я зрозумів, що щось долинало ззаду... Я почув вибух. Коли я озирнувся, я побачив лише вогонь і дим», – цитує Reuters вчителя навчального закладу Масуд Тарік.

F-7 BGI – це найсучасніший варіант китайського літака Chengdu J-7/F-7, що є ліцензійною версією радянського МіГ-21.

Нагадаємо, вдень 12 червня в Індії розбився літак Boeing Dreamliner 787-8, що здійснював рейс Ахмедабад–Лондон, з 242 людьми на борту. В авіакатастрофі вижив лише один пасажир – 40-річний Вішваш Кумар Рамеша, який проживає у Лондоні.