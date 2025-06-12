Вішваш Кумар Рамеш вижив у результаті падіння літака в індійському Ахмедабаді

В авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії Air India, яка забрала життя щонайменше 200 людей, вижив один пасажир. Про це в четвер, 12 червня, повідомили BBC, Reuters з посиланням на індійські інформагентства.

У коментарі індійським журналістам поліцейські розповіли, що щонайменше один пасажир рейсу AI171 вижив, він перебуває в лікарні. Ідеться про 40-річного Вішваш Кумар Рамеша, британського індійця, який мешкає в Лондоні.

Вішваш розповів, що почув гучний шум невдовзі після зльоту літака. Він також передав журналістам свій посадковий талон – чоловік сидів на місці 11A на борту літака Boeing Dreamliner 787-8.

Вішваш додав, що не знає, що сталося з його братом Аджаєм, який сидів в іншому ряді літака. Сам Вішваш мав місце 11а, яке розташоване відразу після бізнес-класу, у передній частині авіалайнера.

Червона стрілка вказує на місце 11а, де сидів Вішваш Кумар Рамеша

Авіатроща пасажирського літака в Індії

Літак Boeing Dreamliner 787-8, що здійснював рейс Ахмедабад – Лондон, з 242 людьми на борту, розбився менш ніж через хвилину після зльоту вдень 12 червня. Це одна з найбільших авіаційних катастроф у світі за останні десять років.

Літак врізався в гуртожиток медичного коледжу біля аеропорту. Індійський телеканал CNN News-18 уточнив, що літак впав над їдальнею гуртожитку державного медколеджу B.J., в результаті чого загинуло багато студентів-медиків.

За даними авіакомпанії Air India, на борту літака було 169 громадян Індії, 53 британці, сім громадян Португалії та один канадець. Джерело Reuters повідомило, що серед пасажирів були 11 дітей та двоє немовлят.

За попередніми даними поліції, кількість загиблих через авіакатастрофу становить 290 людей. Серед знайдених тіл можуть бути як пасажири, так і люди, які загинули на землі.