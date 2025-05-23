Руйнування на місці падіння літака в Сан-Дієґо 22 травня

У Сан-Дієґо, Каліфорнія, приватний літак з шістьма людьми на борту впав на житловий будинок. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот та пасажири літака. Про це повідомило агентство Associated Press в п’ятницю, 23 травня.

Як йдеться, уранці 22 травня приватний літак, на борту якого перебували агент з пошуку музичних талантів і ще п’ятеро людей, через туманну погоду спочатку врізався в лінію електропередач, а потім впав на житловий будинок. Мешканці будинку, в який врізався літак, встигли врятуватися.

За даними медіа, на місці падіння літака сталася масштабна пожежа через розлив авіаційного палива. Постраждали понад 10 будинків, згоріли понад 12 автомобілів.

«Вісім людей були доставлені до лікарні через отруєння димом і травми, які не загрожують життю», – ідеться в матеріалі.

За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту літака були шість людей. Правоохоронці все ще обшукують місце інциденту й дістають тіла, перш ніж озвучити офіційну кількість загиблих та ідентифікувати їх, хоча вважається, що на борту літака не було нікого, хто б вижив.

За даними NYP, в авіакатастрофі загинули колишній барабанщик металкор-гурту The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та співзасновник Sound Talent Group і музичний агент Дейв Шапіро.

Нагадаємо, 14 травня у Японії зазнав авіакатастрофи літак Сил самооборони T-4, який виконував тренувальний політ. На борту літака, ймовірно, перебувало двоє пілотів.