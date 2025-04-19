Літак з трьома людьми впав у річку

В США у штаті Небраска сталася аварія невеликого літака, який впав у річку за невідомих обставин. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі троє пасажирів літака, повідомило AP у суботу, 19 квітня.

За даними місцевих правоохоронців, аварія літака сталася ввечері п’ятницю, 18 квітня. Тоді літак, модель якого не вказують, пролетів уздовж річки Платт на південь від Фремонту та впав у воду.

На борту перебували троє людей. Правоохоронці вже розшукали їхні тіла. Особи загиблих наразі не розголошуються.

Наразі триває розслідування щодо обставин аварії. Причина авіакатастрофи наразі невідома.

Нагадаємо, 11 квітня у США впав гелікоптер, внаслідок чого загинули шестеро людей. Серед загиблих був керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар та його родина. Причина падіння літака наразі невідома.