У США літак впав у річку, є загиблі
Причини авіакатастрофи наразі невідомі
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В США у штаті Небраска сталася аварія невеликого літака, який впав у річку за невідомих обставин. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі троє пасажирів літака, повідомило AP у суботу, 19 квітня.
За даними місцевих правоохоронців, аварія літака сталася ввечері п’ятницю, 18 квітня. Тоді літак, модель якого не вказують, пролетів уздовж річки Платт на південь від Фремонту та впав у воду.
На борту перебували троє людей. Правоохоронці вже розшукали їхні тіла. Особи загиблих наразі не розголошуються.
Наразі триває розслідування щодо обставин аварії. Причина авіакатастрофи наразі невідома.
Нагадаємо, 11 квітня у США впав гелікоптер, внаслідок чого загинули шестеро людей. Серед загиблих був керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар та його родина. Причина падіння літака наразі невідома.