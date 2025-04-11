Рятувальники дістають уламки гелікоптера у Нью-Йорку 10 квітня

Поблизу нью-йоркського району Мангеттен у річку Гудзон впав гелікоптер зі шістьма людьми на борту. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот, двоє дорослих і троє дітей, повідомив телеканал CNN 10 квітня.

Рятувальники отримали повідомлення про падіння гелікоптера у річку о 15:17 (22:17 за київським часом). Двох постраждалих дітей медики намагались реанімувати в лікарні, однак вони померли. Смерть трьох інших пасажирів та пілота служби констатували на місці інциденту.

За даними представника правоохоронних органів США, унаслідок авіатрощі загинули керівник філії компанії Siemens Агустін Ескобар та його сім’я, які приїхали на відпочинок з Іспанії.

Президент США Дональд Трамп відреагував на авіатрощу дописом у власній соцмережі Truth Social і додав, що міністр транспорту Шон Даффі розслідує цей інцидент.

За даними системи відстеження польотів FlightRadar24, унаслідок аварії упав гелікоптер Bell 206L-4 LongRanger IV туристичної компанії New York Helicopter Charter. Гелікоптер летів близько 16 хвилин, перш ніж впасти у воду. На опублікованих відео видно, що вертоліт падає у воду без хвостового гвинта і без лопаті несучого гвинта.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj — ABC News (@ABC) April 10, 2025

Гелікоптер, що впав у Гудзон, був побудований у 2004 році й мав сертифікат льотної придатності, виданий у 2016 році, який був чинний до 2029 року, згідно з даними FAA. Що стало причиною інциденту наразі невідомо. Наразі Нацрада з безпеки на транспорті (NTSB) вивчає документацію про всі роботи, що були виконані на гелікоптері.

Нагадаємо, 6 лютого на Алясці розбився невеликий літак з 10 людьми на борту. Літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air здійснював чартерний рейс між Уналаклітом і Номом.