Рятувальники дістали з води трьох людей, які вижили в авіатрощі

У понеділок, 7 квітня, в Японії у море впав медичний гелікоптер із шістьома людьми. Внаслідок аварії троє з них загинули, інші отримали поранення, повідомило АР із посиланням на японську берегову охорону.

За даними правоохоронців, інцидент стався на південному заході Японії. За невідомих обставин гелікоптер, який перевозив пацієнтку до лікарні у місті Фукуока, впав у воду.

Внаслідок аварії загинув 34-річний лікар, 86-річна пацієнтка та 68-річний чоловік, який доглядав за нею. Троє інших людей зазнали обмороження у воді.

66-річного пілота, механіка гелікоптера та 28-річну медсестру госпіталізували. У межах рятувальної операції берегова охорона залучила два літаки та три кораблі.

Наразі правоохоронці розслідують причину падіння літака.

Нагадаємо, 1 лютого 2025 року у США розбився медичний літак з дитиною та ще п'ятьма людьми на борту. Очевидці події опублікували світлини та відео, на який видно, як літак падає та вибухає одразу після зіткнення. На місці падіння медичного літака зайнялася пожежа.