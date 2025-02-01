Момент вибуху медичного літака, що впав у Філадельфії

У Філадельфії в США розбився медичний транспортний літак, на борту якого були шестеро людей – серед них матір з дитиною. Наразі невідомо, чи хтось із пасажирів вижив, повідомило ABC News у суботу, 1 лютого.

Медичний літак Learjet 55 впав біля торгового центру Roosevelt на північному сході міста приблизно о 18:30 31 січня. До того він вилетів з аеропорту Північно-Східної Філадельфії, звідки прямував до національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у Міссурі.

Очевидці події опублікували світлини та відео, на який видно, як літак падає та вибухає одразу після зіткнення. На місці падіння медичного літака зайнялася пожежа.

На борту літака перебували чотири члени екіпажу, а також матір з дитиною. Вік дитини не уточнюється. За даними міської голови Філадельфії Шерелл Паркер, наразі офіційні особи не можуть підтвердити інформацію про загиблих. Зазначається, що в місцеву лікарню доправили шестеро постраждалих внаслідок авіакатастрофи, проте не уточнюється, чи йдеться безпосередньо про пасажирів літака.

Зазначимо, це вже друга авіатроща у США за кілька днів – 29 січня у небі над Вашингтоном зіткнулися літак і військовий гелікоптер, які впали в річку. У транспортних засобах перебували 67 людей – ніхто з них не вижив. Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною катастрофи був «збіг поганих ухвалених рішень». він запевнив, що влада незабаром оголосить список загиблих у катастрофі, зокрема, й іноземців.