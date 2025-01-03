Інцидент стався в місті Фуллертон у Каліфорнії

Двоє осіб загинули і ще 18 отримали поранення внаслідок того, що невеликий літак врізався в будівлю в місті Фуллертон у Каліфорнії. Про це у четвер, 2 січня, повідомило Associated Press із посиланням на поліцію.

Відомо, що інцидент стався в місті Фуллертон у Каліфорнії 2 січня близько 14:15 за місцевим часом. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що це був одномоторний літак Van's RV-10. Він упав всього через кілька хвилин після вильоту з місцевого аеропорту й врізався у дах промислової будівлі.

#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties

⁰#Fullerton l #California



A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025

Внаслідок інциденту двоє людей загинули та 18 дістали поранення, з них 10 госпіталізували. Травми варіюються від незначних до важких.

Нещодавні авіакатастрофи

У середу, 25 грудня, у Казахстані розбився пасажирський літак з Азербайджану, який прямував до Чечні. Згодом повідомили, що його падіння спричинила випущена російська ракета, яка зачепила літак.

У неділю, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air. Кількість загиблих становить 179 людей.