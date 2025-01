Двоє осіб загинули і ще 18 отримали поранення внаслідок того, що невеликий літак врізався в будівлю в місті Фуллертон у Каліфорнії. Про це у четвер, 2 січня, повідомило Associated Press із посиланням на поліцію.

Відомо, що інцидент стався в місті Фуллертон у Каліфорнії 2 січня близько 14:15 за місцевим часом. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що це був одномоторний літак Van's RV-10. Він упав всього через кілька хвилин після вильоту з місцевого аеропорту й врізався у дах промислової будівлі.

