Четверо людей загинули внаслідок падіння медичного гелікоптера

У неділю, 22 грудня, у турецькому місті Мугла розбився медичний гелікоптер. Всі четверо людей, які перебували на борту, загинули. Про це повідомляє турецька газета Hürriyet, передає «Європейська правда».

Зазначається, що гелікоптер вилетів з міста Мугла до Анталії, щоб здійснити медичну евакуацію пацієнта. Одразу після вильоту він зачепився за лікарню та впав поруч. На борту гелікоптера перебували двоє пілотів, один лікар та один медичний працівник.

«Гелікоптер швидкої допомоги, який обслуговував наше міністерство, під час зльоту врізався навчально-дослідний госпіталь в Муглі та впав. В результаті аварії загинули четверо наших колеги», – йдеться у повідомленні турецького міністерства охорони здоров’я.

Губернатор Мугли Ідріс Акбіїк повідомив, що влада проводить розслідування за фактом авіакатастрофи. Він також зауважив, що під час зльоту гелікоптера у місті був густий туман.

Нагадаємо, 9 грудня, у турецькому місті Іспарта під час навчально-тренувального польоту розбився військовий гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі шестеро військових, які перебували на борту гелікоптера.