Внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Туреччині загинули шестеро військових

У понеділок, 9 грудня, у турецькому місті Іспарта під час навчально-тренувального польоту розбився військовий гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинув весь екіпаж вертольоту. Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини.

Як повідомив турецький телеканал NТV навчально-тренувальні польоти виконували два гелікоптери Bell UH-1H Iroquois школи армійської авіації. У повітрі вони зіштовхнулися, внаслідок чого розбився один із гелікоптерів.

Спочатку телеканал повідомляв про п’ятьох загиблих військових, одна згодом міноборони Туреччини повідомило, медики не змогли врятувати одного з важкопоранених військових. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі шестеро військових, які перебували на борту гелікоптера. Серед загиблих – бригадний генерал Іса Байділлі.

Загиблі внаслідок авіакатастрофи турецькі військові

За словами губернатора міста Іспарта, другий гелікоптер зміг приземлитися. Він також повідомив, що за фактом авіакатастрофи розпочали розслідування.

Як пише портал «Мілітарний» із посиланням на Міжнародний інститут стратегічних досліджень, у 2020 році на озброєнні Туреччини перебувало всього 15 гелікоптерів Bell UH-1H Iroquois.

Нагадаємо, 1 вересня в навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Внаслідок авіакатастрофи загинув екіпаж гелікоптера у складі двох людей. Пізніше стало відомо, що один із загиблих – 28-річний житель Львівщини Назарій Проказюк.