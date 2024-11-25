Літак впав на подвір'я житлового будинку поблизу місцевого аеропорту

Вранці понеділка, 25 листопада, у литовському Вільнюсі поблизу місцевого аеропорту на житловий будинок впав вантажний літак німецької компанії DHL. Внаслідок інциденту загинув пілот літака, повідомив LRT.

За даними правоохоронців вантажний літак Boeing 737-400 летів з німецького міста Лейпциг. На борту перебували чотири людини, зокрема, два пілоти та двоє інших співробітників компанії.

Журналісти повідомили про загибель одного з пілотів, ще двох людей, які перебували на борту літака, госпіталізували. Ще одну людину розшукують.

Будинок, на який впав літак, отримав пошкодження, проте люди, які там живуть, залишилися неушкодженими. На території постраждалої будівлі зайнялася масштабна пожежа. Всіх мешканців евакуювали.

Зазначається, що літак, який впав на житловий будинок, належить німецькій компанії DHL, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях та є одним із найбільших логістичних операторів у світі. У компанії аварію літака наразі не прокоментували.