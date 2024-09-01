Причина авіакатастрофи наразі невідома

В навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Про це у неділю, 1 вересня, повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

Внаслідок авіакатастрофи загинув екіпаж гелікоптера у складі двох людей.

«Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув… Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас», – йдеться у повідомленні.

Причина авіакатастрофи наразі невідома. На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії міністерства оборони України. Зазначається, що керівництво університету сприяє слідству.

«До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», – додали у навчальному закладі.

Нагадаємо, 27 липня, під час навчального польоту загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.