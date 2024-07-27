У суботу, 27 липня, в авіакатастрофі загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил», – йдеться у повідомленні.

На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України. Причина авіакатастрофи наразі невідома. Зазначається, що керівництво університету сприяє слідству.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас… Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», – додали в університеті.

Нагадаємо, у травні на Одещині під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом загинув 19-річний курсант військової академії.