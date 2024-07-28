Юрію Капустенському було 17 років

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який 27 липня загинув в авіакатастрофі, родом зі Львівщини. Про це повідомили у Самбірській міській раді, оприлюднивши прізвище загиблого – це 17-річний Юрій Капустенський.

«Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув самбірчанин-курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н.», – йдеться в повідомленні міської ради.

Юрій Капустенський біля літака К-10 Swift. Фото Самбірської міськради

Там зазначили, що про дату зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.

Нагадаємо, 27 липня в авіакатастрофі загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.