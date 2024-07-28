Загиблий під час навчального польоту курсант харківського університету родом зі Львівщини
17-річний Юрій Капустенський розбився під час навчального польоту
Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який 27 липня загинув в авіакатастрофі, родом зі Львівщини. Про це повідомили у Самбірській міській раді, оприлюднивши прізвище загиблого – це 17-річний Юрій Капустенський.
«Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув самбірчанин-курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н.», – йдеться в повідомленні міської ради.
Юрій Капустенський біля літака К-10 Swift. Фото Самбірської міськради
Там зазначили, що про дату зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.
Нагадаємо, 27 липня в авіакатастрофі загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.