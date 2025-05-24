Борис та Керрі Джонсони з новонародженою донькою

Англійська політична активістка і дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Джонсон 21 травня народила доньку, яку назвали Поппі. Це четверта спільна дитина подружжя. Крім цього, у Джонсона є четверо дітей від попереднього шлюбу та одна донька, яка народилася поза шлюбом. Фото новонародженої дитини Керрі Джонсон, яка раніше не афішувала свою вагітність, опублікувала в Instagram.

«Не можу повірити, яка ти гарненька і крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно вражені. Не впевнена, що я спала хоч хвилину з того часу, як ти народилася, бо не могла перестати дивитися на те, яка ти прекрасна. Величезне спасибі дивовижній команді пологового відділення UCLH і особливо Асмі та Патріку, які так добре доглядали за мною протягом усіх моїх вагітностей», – написала Керрі Джонсон 24 травня.

Зазначимо, що 37-річна Керрі Джонсон з 2021 року є третьою дружиною Бориса Джонсона. Вона працює старшою радницею благодійної організації з охорони океану Oceana. До роботи в Oceana жінка працювала керівницею комунікаційних служб Консервативної партії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, 60-річний Борис Джонсон, залишається активним у медіапросторі, хоч не обіймає офіційних посад. Він вперше відвідав Україну 1 лютого 2022 року. Другий офіційний візит відбувся 9 квітня 2022 року. Згодом Джонсон приїжджав і з неоголошеними візитами. Після цього українці почали називати його «Джонсонюком». Крім цього, в Україні є п'ять вулиць, названих на честь політика.