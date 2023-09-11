У понеділок, 11 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про підсумки приїзду Бориса Джонсона до України.

Борис Джонсон не потребує зайвого представлення, але під час його нового візиту найчастіше лунала фраза «великий друг України». Джонсон уже рік, як не очолює уряд Великої Британії, але його внесок в нашу боротьбу проти російських окупантів українці не забувають. І цілком очікувано, що новий приїзд неординарного британця перетворився в кількаденний марафон промов, подяк, нескінченних селфі, інтерв’ю та почесних нагороджень.

До України Борис Джонсон прибув у п’ятницю, 8 вересня. Візит тримали в таємниці. Джонсон взяв участь у форумі Ялтинської європейської стратегії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Громадяни Великої Британії і близько не відчувають до колишнього прем’єра тієї прихильності і навіть любові, яку на кожному кроці проявляють українці. Яскравий, навіть дещо ексцентричний Борис Джонсон став прем’єр-міністром у кризові для Британії часи. До всіх проблем додалася ще й пандемія ковіду. Згодом усі дізналися про таємні чи то вечірки, чи то неформальні робочі зустрічі в резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 у той час, коли звичайні британці через ковідні обмеження не могли провідати навіть членів своєї родини. Під тиском преси і суспільства Борис Джонсон пішов у відставку, однак свій слід в історії він точно залишив.

Він взяв на себе лідерство у питанні підтримки України необхідним озброєнням для успішного протистояння російській агресії. У багатьох рішеннях Велика Британія випереджала усіх інших західних партнерів України, включно зі США. Протитанкові комплекси NLAW уряд Джонсона передав Києву ще за місяць до великого вторгнення росіян.

Згодом були рішення запросити наших військових на навчання, передати протикорабельні ракети, танки Challenger 2 та далекобійну зброю. І роль Бориса Джонсона у всіх цих кроках незаперечна, адже це він обрав «черчиллівські» інтонації у реакції Лондона на найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

Після Києва Борис Джонсон прибув до Львова, де його чекала справді насичена програма. Спершу разом з мером міста Андрієм Садовим британський політик вшанував пам’ять загиблих українських воїнів на Личаківському цвинтарі, а також відвідав меморіал Героїв Небесної сотні.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка Джонсону урочисто присвоїли звання Doctor Honoris Causa. Вчена рада прийняла це рішення ще в жовтні минулого року і таки дочекалася особистого візиту дорогого гостя. Також екс-прем’єр Великої Британії відвідав реабілітаційний центр Unbroken або ж «Незламні», де лікуються наші поранені військові. Тут створені найкращі умови для відновлення наших героїв і візит британського гостя безумовно допоможе привернути світову увагу до питання реабілітації ветеранів в Україні. У Львові не забули показати Борису Джонсону місцеві інноваційні стартапи, які допомагають ЗСУ. Британцеві продемонстрували 25 унікальних розробок: від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе, що вже допомагають військовим ефективніше нищити ворога.

Символічно, що в день перебування Бориса Джонсона у Львові футбольні збірні України і Англії зіграли внічию під час важливого матчу відбору до Євро. Зрештою, головну перемогу ми сьогодні здобуваємо на зовсім іншому полі і робимо це з відчутною допомогою Великої Британії. І за це вкотре варто подякувати.