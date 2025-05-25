Водія зупинили поблизу центру психічного здоров’я у Чукалівці

Тисменицький районний суд визнав винним у п'яному водінні директора та співзасновника автошколи «Франко Драйв» Тараса Чекайла й оштрафував його на 17 тис. грн. Також Чекайла на рік позбавили водійських прав. З посиланням на постанову суду сайт «Курс» повідомив, що водія зупинили п'яним за кермом Volkswagen 13 березня 2025 року об 11:30 у селі Чукалівка.

Згідно з матеріалами справи, поліцейські зупинили Тараса Чекайла поблизу Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я. Від нього пахло алкоголем. Також чоловік мав порушення координації рухів та мовлення. Водій відмовився проходити на місці тест на вміст алкоголю в крові. Проте у лікарні підтвердили, що чоловік п'яний.

Суддя Максим Олійник визнав Тараса Чекайла винним у керуванні транспортом у стані алкогольного сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), оштрафував на 17 тис. грн та на рік позбавив водійських прав. Крім цього, він має сплатити 605 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляції.

Також у судовому реєстрі можна знайти постанову Яремчанського районного суду за червень 2021 року про штраф за п'яне водіння для повного тезки обвинуваченого. Поліцейські зафіксували у водія 0,88 проміле алкоголю, але суд вважав, що правоохоронці надали суперечливі докази й закрив справу. Крім цього, Івано-Франківський міський суд у 2020 році визнав Тараса Чекайла у п'яному водінні, оштрафував на 10,2 тис. грн та на рік позбавив водійських прав. Згодом апеляційний суд скасував постанову.