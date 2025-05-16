ДТП сталася в селі Кам'яна

На Буковині суд засудив військовослужбовця, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння і без водійських прав, скоїв смертельну ДТП у селі Кам’яна. В аварії загинула 33-річна водійка авто ВАЗ, в яке він врізався на Jeep Grand Cherokee. Обвинувачений отримав п'ять років в'язниці.

Смертельна аварія сталася 18 травня 2024 року на вулиці Головній в селі Кам’яна. 38-річний чернівчанин, сержант з матеріального забезпечення 11 десантно-штурмової роти 3 батальйону керував автомобілем Jeep Grand Cherokee напідпитку та без відповідних документів.

«Керуючи автомобілем марки обвинувачений рухався у темну пору доби по вул. Головній в с. Кам’яна Чернівецького району, яка освітлювалась зі сторони Сторожинець в напрямку м. Чернівці, зі швидкістю приблизно – 75 км/год, що перевищує дозволену в межах населеного пункту. Обвинувачений змінив напрямок свого руху та частково виїхав на смугу зустрічного руху, при цьому не переконавшись, що даний маневр буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки ВАЗ-2104», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 13 травня.

Внаслідок ДТП загинула 33-річна водійка ВАЗ-2104 на місці. Також травми отримала 15-річна пасажирка авто. Лікарі надали дівчині медичну допомогу на місці події, госпіталізації вона не потребувала. В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Також буковинець попросив суд суворо його не карати, оскільки він щиро розкаявся та відшкодував завдану шкоду. Потерпіла також в суді підтвердила, що претензій до обвинуваченого не має, матеріальну шкоду він їй відшкодував.

Сторожинецький районний суд визнав обвинуваченого винуватим та призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п’ять років. Чоловік також має сплатити понад 18 тис. грн за судові експертизи. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.