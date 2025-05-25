Прикордонники затримали ухилянтів біля села Долішній Шепіт на Буковині

Вижницький районний суд Чернівецької області визнав винним Михайла С. у незаконному переправленні людей через державний кордон й ув'язнив на 5,5 років. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що на час скоєння злочину обвинувачений був солдатом-навідником 2 гірсько-штурмового батальйону, але дезертирував. Михайло С. вирішив заробити на переправленні трьох ухилянтів, від яких мав отримати 27 тис. доларів.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у змові з невстановленими спільниками наприкінці січня 2025 року знайшов трьох охочих нелегально перетнути кордон. Кожен з ухилянтів мав заплатити по 9 тис. доларів.

Михайло С. зі спільниками 4 лютого відвіз трьох військовозобов'язаних до села Банилів-Підгірний Чернівецького району. Обвинувачений мав перевести їх через ліси та гори до державного кордону з Румунією. У вироку йдеться, що Михайло С. перевіряв, чи чоловіки не планують повідомляти про нього правоохоронцям. Ввечері того ж дня, 4 лютого, прикордонники затримали втікачів біля села Долішній Шепіт Вижницького району.

У суді Михайло С. повністю визнав провину та просив суддю не призначати суворе покарання. Зазначимо, що Сторожинецький районний суд у квітні 2025 року також визнав його винним у дезертирстві. Михайло С. залишив військову частину 23 червня 2023 року. Суд призначив йому п'ять років в'язниці.

Суддя Андрій Осокін визнав Михайла С. винним у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ). За сукупністю злочинів, буковинець отримав 5,5 років позбавлення волі із забороною три роки займатися пасажирськими та вантажними перевезеннями. Крім цього, він має сплатити 19 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.