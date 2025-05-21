Затриманим загрожує 9 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця з Києва, який намагався переправити за кордон чотирьох ухилянтів. Військовому допомагав житель Харкова. Про це у середу, 21 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, охочих незаконно перетнути кордон підшукував харків’янин. Він обіцяв ухилянтам безперешкодний виїзд з України через пункт пропуску на спецтранспорті, а також запевняв, що всі формальності вирішить за допомогою зв’язків. Загальна вартість переправлення всіх чотирьох ухилянтів коштувала 50 тис. доларів. Харків’янин планував з цієї суми забрати собі 10 тис. доларів, а решту – передати іншим учасникам схеми, зокрема військовому.

«Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР викрило та затримало обох фігурантів під час одержання всієї суми за незаконний виїзд. Затриманим оголосили підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України). Також у них вилучили автомобіль.

Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 1 млн грн дня кожного. Підозрюваним загрожує ув’язнення строком на 9 років.

Нагадаємо, 16 травня Державна прикордонна служба повідомила про викриття голови благодійної організації на переправлення ухилянтів до Молдови.