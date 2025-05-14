Вчительці загрожує 9 років ув'язнення

На Вінниччині затримали вчительку географії, яка викладала у місцевому ліцеї, за підозрою в організації переправлення ухилянтів за кордон. Про це у середу, 14 травня повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби та Нацполіції.

За даними слідчих, жінка організувала незаконне переправлення ухилянтів до Молдови. Встановлено, що вчителька самостійно шукала клієнтів, інструктувала їх та координувала маршрути для незаконного перетину кордону. Поліцейські уточнюють, що маршрут ухилянтів пролягав через річку Дністер, яку військовозобов’язані мали перетнути за допомогою човна. Крім того, жінка обіцяла надати клієнтам контакт людини, яка довезе їх до Дністра.

«Замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності», – зазначають прикордонники.

За свої послуги жінка вимагала 16 тис. доларів. Її затримали під час одержання оплати від клієнта. Під час обшуку у вчительки вилучили гроші, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль. Жінці оголосили підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон України (ст. 332 КК України). Їй загрожує ув’язнення строком до дев’яти років.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд ув’язнив на 10 років вчительку фізики. Її визнали винною у торгівлі наркотиками.