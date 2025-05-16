Затриманому загрожує до дев'яти років ув'язнення

На Київщині правоохоронці викрили та затримали керівника благодійної організації, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від служби. Зокрема, він продавав підроблені медичні довідки, а також організовував незаконний перетин кордону. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

За даними правоохоронців, 48-річний засновник та керівник благодійної організації за 1 тис. доларів продавав ухилянтам медичні довідки з підробленими діагнозами, що давали підстави уникнути військової служби. Водночас за 7 тис. доларів затриманий допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон та виїхати до Молдови.

«За ці кошти клієнту гарантувалися послуги з логістики в Україні та Молдові, консультації як дістатися до кордону в Одеській області, як і де обійти пункт пропуску, як діяти на території суміжної країни», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факти надання незаконних послуг та провели обшуки у голови благодійної організації. Під час слідчих дій у киянина виявили та вилучили іноземну валюту, службову документацію, підроблені довідки про лікування, мобільні телефони, банківські карти та чорнові записи.

Чоловіку оголосили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваному загрожує ув’язнення строком від семи до дев’яти років та конфіскація майна. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади строком на три роки.

Нагадаємо, 14 травня ДПСУ та Нацполіція повідомили про затримання вчительки географії, яка допомагала військовозобов’язаним незаконно потрапити до Молдови. За свої послуги жінка вимагала 16 тис. доларів.