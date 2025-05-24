У Каннах завершився 78-й кінофестиваль. Голова журі, акторка Жюльєтт Бінош оголосила ім’я переможця. Ним став «Просто нещасний випадок» іранського режисера Джафара Панахі. Він став четвертим режисером, який має головні нагороди трьох найбільших фестивалів – Каннського, Венеціанського та Берлінського.

Переможці 78-го Каннського кінофестивалю

«Золота пальмова гілка»

«Просто нещасний випадок», режисер Джафар Панахі

Гран-прі

«Сентиментальна цінність», режисер Йоаким Трієр

Приз за режисуру

Клебер Мендонса Фільо, «Таємний агент»

Приз за сценарій

Брати Дарденн, «Молоді матері»

Приз за найкращу жіночу роль

Надья Меліті, «Молодша сестра», режисерка Афсія Ерзі

Приз за найкращу чоловічу роль

Вагнер Моура, «Таємний агент», режисер Клебер Мендонса Фільо

Приз журі

Маша Шилінська, «Звук падіння»

Олівер Лаксе, «Сірат»

Спеціальний приз журі

«Воскресіння», режисер Бі Ган

«Золота камера» (приз за найкращий дебют» – «Президентський торт», режисер Хасан Хаді («Двотижневик режисерів»).

Переможці програми «Особливий погляд»

У програмі «Особливий погляд» переміг фільм «Таємничий погляд фламінго» Дієго Сеспедеса. Приз журі здобув «Поет» Симона Меса Сото. Приз за найкращу режисуруотримав фільм братів Тарзана та Араба Насера «Одного разу в Газі». Найкращоюактрисою названа Клео Діара у фільмі Le Rire et le Couteau. Кращий актор – Френк Діллейн у фільмі «Морський їжак» Гарріса Дікінсона. Саме подружку героя Діллейна зіграла українська акторка Карина Химчук.