Переможцем 78-го Каннського фестивалю став фільм «Просто нещасний випадок»0
У Каннах завершився 78-й кінофестиваль. Голова журі, акторка Жюльєтт Бінош оголосила ім’я переможця. Ним став «Просто нещасний випадок» іранського режисера Джафара Панахі. Він став четвертим режисером, який має головні нагороди трьох найбільших фестивалів – Каннського, Венеціанського та Берлінського.
Переможці 78-го Каннського кінофестивалю
«Золота пальмова гілка»
- «Просто нещасний випадок», режисер Джафар Панахі
Гран-прі
- «Сентиментальна цінність», режисер Йоаким Трієр
Приз за режисуру
- Клебер Мендонса Фільо, «Таємний агент»
Приз за сценарій
- Брати Дарденн, «Молоді матері»
Приз за найкращу жіночу роль
- Надья Меліті, «Молодша сестра», режисерка Афсія Ерзі
Приз за найкращу чоловічу роль
- Вагнер Моура, «Таємний агент», режисер Клебер Мендонса Фільо
Приз журі
- Маша Шилінська, «Звук падіння»
- Олівер Лаксе, «Сірат»
Спеціальний приз журі
- «Воскресіння», режисер Бі Ган
«Золота камера» (приз за найкращий дебют» – «Президентський торт», режисер Хасан Хаді («Двотижневик режисерів»).
Переможці програми «Особливий погляд»
У програмі «Особливий погляд» переміг фільм «Таємничий погляд фламінго» Дієго Сеспедеса. Приз журі здобув «Поет» Симона Меса Сото. Приз за найкращу режисуруотримав фільм братів Тарзана та Араба Насера «Одного разу в Газі». Найкращоюактрисою названа Клео Діара у фільмі Le Rire et le Couteau. Кращий актор – Френк Діллейн у фільмі «Морський їжак» Гарріса Дікінсона. Саме подружку героя Діллейна зіграла українська акторка Карина Химчук.