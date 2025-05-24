Сьогодні, 24 травня, стане відомий володар «Золотої пальмової гілки». Після перегляду останнього конкурсного фільму журі ізолюють від зовнішнього світу, вилучають усі мобільні пристрої та чекають на його рішення.

А ще виповнюється 70 років з дня народження головної нагороди фестивалю. Вперше її вручили у 1955 році. До того головним був Гран прі.

Тим часом у ювелірному домі Chopard, який виготовляє приз докладно розповіли про те, як створюється «Золота пальмова гілка».

Виготовлення цієї легендарної нагороди коштує 20 тис євро. З 2014 року вона виготовляється з так званого «чесного золота» (це золото видобувається з дотриманням норм соціальної відповідальності та не шкодить екології).

Для того, щоб «Золота пальмова гілка» з’явилась, потрібно понад 40 годин роботи майстрів різних спеціальностей: ювеліра, ливарника, полірувальника, шліфувальника і навіть шовкографа.

«Золота пальмова гілка» складається з центрального стебла, від якого відходять кілька листочків. Історія створення «Золотої пальмової гілки» у тому вигляді, в якому ви бачимо її зараз розпочалась у 1998 році.

Спочатку вона стає блоком з ювелірного воску, з якого виліпили черешок і, один за іншим, три листки різної довжини.

Потім воскову гілку поміщають всередину резервуара, наповненого рідким гіпсом. Гіпс топить восковий зліпок, який розтане при нагріванні, тоді як гіпс затвердне, приймаючи форму «негативу».

Потім додаються у ці форми гранули золота, які при нагріванні стануть рідкими і заповнять золотою масою порожнини форми. Це золото 18 карат, оптимальне для подібної роботи, яке складається на 75% з чистого золота і на 25% - зі срібла.

Ця «груба» версія надходить в руки майстрів центральної майстерні Chopard у Женеві, щоб надати їй блиску і сяйва справжньої золотої коштовності.

Потім настає черга наступного важливого етапу - майбутню нагороду закріплюють на п'єдесталі з гірського кришталю. Для створення п'єдесталу береться за основу або чистий кристал, видобутий в горах Швейцарії чи Німеччини, або великі кристали, розміром з футбольний м'яч.

Готовий твір поміщають у футляр.

За історію свого існування «Золота пальмова гілка» зазнала декілька змін: спочатку її робили з позолоченої міді, потім з позолоченого срібла, і потім із золота 18 карат. Протягом останніх років «Золоту пальмову гілку» виробляють із золота, що має сертифікат Fairmined («екологічного» золота, видобутого в шахтах, контрольованих недержавними організаціями з захисту навколишнього середовища).

Жоден режисер не зміг отримати «Золоту пальмову гілку тричі». Цього року це може вдатись дворазовим лауреатам братам Дарденнам. На другу має шанс (суто теоретичний) Жюлі Дюкорно.