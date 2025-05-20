Спайк Лі вручив Вашингтону почесну нагороду

У Каннах відбулась прем’єра фільму Сайка Лі «Пекло та Рай». Фільм додали до позаконкурсної програми буквально в останній момент, адже було невідомо, чи зможе виконавець головної ролі Дензел Вашингтон приїхати на фестиваль.

Втомлений Вашингтон на червоній доріжці навіть поконфліктував з фотографом, який не лише голосно кричав, щоб привернути увагу актора, а й намагався схопити його за одяг. Вашингтон відштовхнув його та пройшов далі.

Проте настрій актора покращився, коли режисер Спайк Лі вручив йому почесну «Золоту пальмову гілку». Для Вашингтона (та й для усіх присутніх) це стало сюрпризом.

У фільмі, що є ремейком стрічки Акіри Куросави, Дензел Вашингтон грає впливового музичного магната, який вимушено опиняється в епіцентрі кримінальних подій, пов'язаних з його сином.

70-річний актор грає у виставі «Отелло» у Нью-Йорку. Тож він приїхав буквально на один день. 19 травня він прилетів до Франції, відвідав прем’єру, а вже 20 травня грає на Бродвеї головну роль у трагедії Шекспіра.