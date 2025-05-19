Володимир Яценко у Каннах

Український військовослужбовець та відомий кінопродюсер Володимир Яценко отримав на Каннському фестивалі одну з найпрестижніших французьких нагород Орден Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres). Про це повідомив у понеділок, 19 травня, Український інститут.

47-річному Володимиру Яценку вручили нагороду під час кінофестивалю в Каннах, який триває з 13 по 24 травня. Орден Мистецтв та Літератури українському кінопродюсеру вручив виконавчий директор Національного центру кіно та мультиплікації (CNC) Олів'є Анрар.

«Дякую Збройним Силам України та моїй родині за те, що це сталося! Хай живе Франція! Слава Україні!» – написав Володимир Яценко.

Зазначимо, Орден Мистецтв та Літератури – це одна з найвищих культурних відзнак Франції, заснована у 1957 році міністерством культури країни. Нею нагороджують людей, які відзначилися своїми досягненнями в художній або літературній сфері або ж внеском, який вони доклали у поширення мистецтва та літератури у Франції та світі.

Володимир Яценко – один із провідних українських продюсерів. Він працював над фільмами «Атлантида», «Люксембург, Люксембург», «Ти – космос», «Я і Фелікс», «Дике поле», «Додому». Володимир Яценко є головою Асоціації кіноіндустрії України, представником українського кіно в Європейській кіноакадемії та співзасновником українського кінопродакшену ForeFilms.

У 2022 році Володимир Яценко пішов добровольцем до ЗСУ, водночас продовжуючи працювати в кіноіндустрії під керівництвом своєї дружини Анни Яценко.