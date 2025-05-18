Мішель Хазанавічус підтримує україну

Музиканти «Культурного десанту» виступили на презентації книжки «Carnet d’Ukraine» («Український щоденник») відомого режисера Мішеля Хазанавічуса.

Лауреат «Оскара» презентував свою книгу у Каннах під час Каннського кінофестивалю.

Знаменитий французький режисер не раз бував в Україні з часів початку повномасштабного вторгнення на запрошення платформи United24 та Миколая Сєрги, засновника «Культурного десанту».

Режисер сам проілюстрував книгу про Україну

Хазанавічус написав книгу про Україну, проілюструвавши її власними малюнками. Він побував на лінії фронті, спілкувався і з військовими, і з цивільними та записав їх історії. Серед героїв книжки є також і учасники «Культурного десанту».

Мішель Азанавічус після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відвідував Україну та став амбасадором платформи United24.

Режисер побував в Ірпені, на передовій, а також у Ковелі, де народилася його бабуся Лея Верба.

На презентації у Каннах (фото AFUCA)

Влітку 2023 року режисер влаштував благодійний аукціон, де лотами були особисті речі зірок, на якому зібрав 125 тис. євро і передав їх на відбудову лікарні в Ізюмі.

Також Азанавічус збирав кошти на відновлення будинку в Ірпіні тощо.

У 2022 році він змінив назву фільм Z, який мав відкривати Каннський фестиваль, на «Остаточний монтаж».