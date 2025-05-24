Головну нагороду отримала борден-коллі Панда

Перед врученням головної «Золотої пальмової гілки» (Palme d’Or) традиційно вручили Palme Dog, якою нагороджують найкращих собак-акторів з конкурсної програми та паралельних секцій. Церемонії не перешкодив навіть масштабне відключення світла у всьому регіоні.

Член журі Пітер Бредшоу зазначив, що 25 фільмів та, відповідно, 25 собак розглядалися як кандидати на нагороду. Він зазначив, що частина з них були зняті режисерами, які навіть не народилися, коли захід вперше відбувся у павільйоні Великої Британії у 2000 році.

Головний приз, Palme Dog, дістався бордер-коллі Панді за її роль у фільмі «Кохання, що залишається», трагікомічній, ніжній сімейній сазі Хлінура Палмасона, відомому фільмом «Земля Бога». Новий фільм показували в секції «Каннські прем’єри».

«Кохання, що залишається»

Спеціальну нагороду отримав фільм «Пільйон» з програми «Особливий погляд», а саме довгошерста такса Гіппо та ротвейлер Розі.

Гран-прі журі дістався двом собакам з роуд-муві Олівера Лаше «Сірат», представленому в основному конкурсі.

Нагадаємо, перший приз Palme Dog у 2000 році отримав фільм «Сука-любовь» Алехандро Гонсалеса Іньяріту, який цього року був представлений у програмі «Каннська класика».

Сумні новини надійшли від зірки фільму «Сірат» Джейд Укід, яка розповіла, що Піпа, собака у фільмі, насправді була її власною та померла після зйомок. Однак режисерка Лаксе люб'язно додала, що завдяки силі кіно собака Укід стала безсмертною.