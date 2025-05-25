Наслідки нічного удару по Києву 24 травня

У ніч на неділю, 25 травня, російські окупанти завдали комбінованого масованого удару по Україні, атакувавши низку областей. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі на півночі, півдні, сході, заході та центрі країни, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами – вночі окупанти підіймали свою авіацію та застосували крилаті ракети. Під удар потрапила низка регіонів України, на території яких є руйнування, загиблі та постраждалі.

Станом на 10:30 25 травня кількість загиблих в Україні внаслідок масованої російської атаки сягнула 12 людей. Ще понад 60 людей постраждали, повідомили у пресслужбі МВС.

На Київщині російська атака вбила чотирьох людей – двох в Обухівському районі, однієї людини – у Фастівському районі та ще однієї – в Бучанському районі. За даними ДСНС, станом на 07:30 в області від російського обстрілу постраждали 16 людей, серед них – троє дітей.

У п'ятьох районах Київщини є руйнування та пожежі у приватних будинках, складських приміщеннях та на одному з підприємств. На місцях події працюють рятувальники та правоохоронці.

У Києві через російську атаку постраждали 11 людей. Зокрема, у Голосіївському районі міста обстріли пошкодили гуртожиток, у Дніпровському – зруйнований другий поверх приватного будинку, у Шевченківському – пошкоджений бізнес-центр.

У Житомирській області внаслідок нічної масованої атаки також є жертви – у пресслужбі ДСНС повідомили, що через російські обстріли в області загинули троє дітей, ще 12 людей постраждали.

«Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Бердичівському районі Житомирщини пошкоджена п’ятиповерхівка, а також приватні будинки і господарчі споруди.

На Миколаївщині російські безпілотники влучили у п’ятиповерховий будинок – одна людина загинула, і ще п’ятеро зазнали поранень, серед них – підліток. 20-річну дівчину деблокували з-під завалів у важкому стані.

У Харкові через нічну атаку є троє постраждалих. Окупанти влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі, також є пошкодження житлових багатоквартирних будинків.

На Хмельниччині російський обстріл забрав життя чотирьох людей. Ще п’ятеро мешканців регіону зазнали поранень, одна людина – у важкому стані. Внаслідок атаки зруйновані шість приватних будинків, ще понад 20 будівель зазнали пошкоджень.

У Тернопільській області росіяни атакували промислове підприємство. На місці влучання виникла пожежа. Станом на 07:30 постраждалих внаслідок російської атаки немає. Також росіяни двічі атакували промислове підприємство на Сумщині – там є пошкодження, проте люди не постраждали.

Крім того, є влучання на Чернігівщині – там зайнялися пожежі на складських приміщеннях, а також в ангарі з вугіллям та нежитловій будівлі. У самому Чернігові пошкоджена одна будівля. Інформація про постраждалих уточнюється.

Доповнено 10:45. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл України, наголосивши, що кожен удар Росії по Україні є достатньою причиною для запровадження нових санкцій. Крім того, він звернув увагу на те, що світова спільнота мляво відреагувала на воєнні злочини, які Росія скоїла у ніч на 25 травня.

«Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру», – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 24 травня, російські окупанти також завдали масованого удару по Україні, застосувавши 16 ракет та 250 безпілотників. Внаслідок атаки постраждала Київська, Дніпропетровська та Одеська області.