Рятувальники ліквідують наслідки ворожих влучань на Тернопільщині

Вночі 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту на околиці Тернополя. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

«Через влучання (попередньо крилатої ракети «Калібр») частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загорянням. Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформація уточнюється», – написав Негода.

О 9:39 голова Тернопільської ОВА зазначив, що зафіксовано пошкодження семи багатоквартирних житлових будинків та десяти підприємств.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті працює комісія, яка обстежує всі пошкоджень у будинках поряд. Місто компенсує збитки сімʼям, чиї домівки пошкодили окупанти. Мер закликав постраждалих телефонувати на гарячу лінію міської ради за такими номерами: 1580 або +380674472919.

У ДСНС опублікували наслідки ворожих влучань у промисловий об’єкт на вулиці Текстильній. До ліквідації обстрілу залучили майже 70 рятувальників та 16 одиниць техніки. Станом на 9:15 рятувальники ліквідували займання.

Згодом Негода повідомив, що о 5:10 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу. Відповідні служби встановлюють, які ушкодження отримала інфраструктура.

Зазначимо, що кореспонденти «Суспільного» повідомили, що вибухи у Тернополі та поблизу міста пролунали о 2:50. Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав містян не публікувати фото та відео атаки.

Тернопільські рятувальники на місці влучань. Фото ДСНС

О 3:46 голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що після вибухів працюють всі служби реагування. Він зазначив, що жертв наразі не виявили. Відбій повітряної тривоги пролунав приблизно о 4:34.

Зазначимо, що вночі 25 травня оголосили повітряну тривогу по всій території України. На Тернопільщині ракетна небезпека почалася о 2:13.

Загалом вночі 25 травня Росія запустила по Україні 367 повітряних цілей. Повітряні сили збили 45 російських крилатих ракет і знешкодили 266 дронів.