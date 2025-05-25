Жінка на місці руйновань внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області

Вночі 25 травня російські окупанти завдали масованого удару по Хмельниччині. Зокрема, під атакою опинилася Красилівська громада. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще п'ятеро людей отримали поранення. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що руйнувань зазнала цивільна та критична інфраструктура.

«За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт», – написав Сергій Тюрін о 6:31.

Наслідки обстрілу 25 травня. Фото ДСНС Хмельниччини

Красилівська міська голова Ніла Островська повідомила, що через обстріл громади не курсуватиме частина рейсових автобусів.

«Громадо, на жаль, маємо загиблих та травмованих, пошкоджені житлові приватні будинки. На місці працюють відповідні служби. Власникам пошкодженого рухомого чи нерухомого майна звертатися в міську раду. У звʼязку з пошкодженням міських автобусів, частина рейсів не діятиме», – написала Ніна Островська о 5:43.

Директор Красилівської багатопрофільної лікарні Денис Дудко у коментарі «Суспільному» повідомив, що поранені один чоловік і чотири жінки. Одна з жінок перебуває у важкому стані. Дудко зазначив, що росіяни зруйнували домівки чотирьох поранених. За словами лікаря, серед загиблих є 26-річна дівчина, яку привезли в лікарню без ознак життя.

Зазначимо, що вночі 25 травня повітряну тривогу оголосили по всій території країни. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу ворожих дронів на Хмельниччині повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 1:14. Відбій повітряної тривоги оголосили о 4:33.

Під російською атакою також опинилася Київщина – там загинули чотири людини. За інформацією ДСНС, поранення отримали 16 людей, з яких троє – діти. Внаслідок обстрілу Житомирщини загинули троє дітей, їм було 8, 12 та 17 років. Також відомо про 12 поранених в Житомирській області.

У Миколаївській області вночі росіяни вбили одну людину, ще п'ятьох поранили. Під час обстрілу також загинув чоловік на Сумщині.

Загалом вночі 25 травня Росія запустила по Україні 367 повітряних цілей. Повітряним силам вдалось збити 45 російських крилатих ракет і знешкодити 266 дронів.