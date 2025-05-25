Рафал Тшасковський та Славомір Менцен обговорювали вступ України до НАТО

Кандидат у президенти Польщі від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський відмовився підписувати декларацію, яка зобов'язує виступати проти вступу України до НАТО. Документ підготував Славомір Менцен, учасник першого туру президентських виборів від проросійської партії «Конфедерація». Radio Zet повідомляє, що Менцен та Тшасковський посперечалися через Україну.

«Якщо не буде гарантій безпеки, Путін переозброїться і піде далі. Польща повинна наполягати на прийнятті України до НАТО. Тільки тоді ми будемо в безпеці», – заявив Рафал Тшасковський.

Менцен намагався довести, що НАТО не стане для України гарантією безпеки. За його словами, «Україна має нестабільні кордони» й навіть колишній президент Джо Байден не гарантував їй членства в Альянсі. Проте Тшасковський продовжив йому заперечувати.

«Я принципово не згоден. Я дуже добре знаю Путіна й уважно за ним спостерігаю. Він розуміє лише мову сили… Польща повинна наполягати на вступі України до НАТО. Тільки тоді ми будемо в безпеці», – сказав Тшасковський.

Він додав, що потенційно Україна може потрапити в НАТО за 10-15 років. Водночас, на думку політика, Польща не відправлятиме своїх військових на фронт.

Зазначимо, що другий тур президентських виборів відбудеться в Польщі 1 червня. Напередодні виборів Славомір Менцен, за якого в першому турі віддали 15,4% голосів, запросив Рафала Тшасковського на інтерв'ю на своєму YouTube-каналі й представив декларацію, яка показує вимоги його виборців. Опонент Тшасковського, кандидат від «Права і справедливості» Кароль Навроцький, погодився підписати документ. На це відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і назвав дії Навроцького «державною зрадою».

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, за Навроцького та Тшасковського поляки готові віддати по 47% голосів. Ще 6% заявили, що їм важко визначитись.

Нагадаємо, що 38-річний Славомір Менцен був офіційним кандидатом від проросійської та антиєвропейської партії «Конфедерація», яка підтримувала блокування кордону з Україною. У межах передвиборчої кампанії Менцен у лютому 2025 року приїжджав до Львова, де знімав провокативні відео біля пам'ятника Степану Бандері та поблизу зруйнованого росіянами музею Шухевича.