Кароль Навроцький під час дебатів з Рафалом Тшасковським 23 травня 2025 року

У п'ятницю, 23 травня, кандидат у президенти Польщі від «Права і справедливості» Кароль Навроцький під час дебатів зробив незрозумілий жест, після якого глядачі звинуватили його у вживанні наркотиків. У штабі Навроцького пояснили, що насправді політик поклав до рота нікотиновий пакетик (снус), бо йому було нудно. Згодом сам Навроцький в ефірі RMF FM сказав, що використав пакетик через слухання «брехні Рафала Тшасковського».

«Це був снус (сам Кароль Навроцький називає його нікотиновою жуйкою), щоб не заснути під час тирад Рафала Тшасковського. А тих, хто має якісь нездорові думки, запрошуємо на відкрите тестування стану здоров'я», – написав керівник штабу Навроцького Павел Шефернакер.

Зазначимо, що передвиборчі дебати між кандидатом від «Права і справедливості» Каролем Навроцьким та представником «Громадянської коаліції» Рафалом Тшасковським тривали дві години. Політики обговорювали охорону здоров'я, міжнародну політику, економіку, безпеку. Проте найбільше реакцій отримав саме незрозумілий жест Навроцького, коли він закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота. Після завершення дебатів журналіст TVN24 запитав у політика, що це було. Репортер зазначив, що жест «розбурхав інтернет».

«Я радий. Це дуже добре», – відповів Кароль Навроцький.

Згодом у коментарях журналістам Навроцький сказав, що почувається переможцем в дебатах і зазначив, що все пішло за планом. Також він розповів, що не готувався довго до дискусій, а говорив від щирого серця. На думку політика, дебати забезпечать йому перемогу у другому турі президентських виборів, які відбудуться 1 червня.

Снус – це різновид бездимного тютюну, який походить зі Швеції. Його вживають, помістивши невеликий мішечок під верхню губу. З пакетика повільно виділяється нікотин та інші речовини. Ефектом від вживання снусу є бадьорість та покращенням настрою. Після послаблення дії нікотину людина може відчувати головний біль, нудоту та втому. У Польщі та Україні нікотинові пакетики є легальними.

Після дебатів у соцмережах почали публікувати вирізки з ефірів з Каролем Навроцьким, де видно як він вживає снус під час інтерв'ю.

Вже у суботу, 24 травня, кандидат у президенти в ефірі RMF FM закликав Рафала Тшасковського здати аналізи на наявність заборонених речовин в організмі. Політик запевнив, що не вживає наркотиків та не курить сигарет.

Зазначимо, що Славомір Менцен з проросійської партії «Конфедерація», який брав участь у першому турі виборів, назвав себе переможцем дебатів, оскільки Навроцький цитував його програму. Сам політик підтвердив, що їхні програми дуже схожі.

Що відомо про Кароля Навроцького

Кандидат в президенти Польщі від «Права і справедливості», 42-річний Кароль Навроцький, є істориком та очільником польського Інституту національної пам'яті. Під час виборчої кампанії він неодноразово заявляв, що Україна не може бути в НАТО чи ЄС, бо не розв'язала всіх питань з Польщею. На його заяву 15 січня 2025 року відреагував президент Володимир Зеленський і сказав, що завдяки таким поглядам Навроцький повинен готуватися не до політичної боротьби, а до боротьби за життя. Після першого туру виборів Навроцький пообіцяв полякам не пускати Україну до НАТО.

У березні 2025 року стало відомо, що Навроцький таємно 2018 року відвідував Москву. На той час він обіймав посаду очільника музею Другої світової війни.

Журналісти сайту wPolsce24 з'ясували, що Кароль Навроцький написав книгу про кримінального авторитета «Сповідь Нікося з-за могили» під псевдонімом Тадеуш Батир. У книзі політик хвалив самого себе. Крім цього, Навроцький давав інтерв'ю, де під зміненим голосом позитивно відгукувався про себе як про історика.

Сайт Wirtualna Polska розповів, що 2009 року Кароль Навроцький був учасником бійки, в якій взяли участь понад сто футбольних фанатів. Однак сам Навроцький назвав це «благородними боями» й зазначив, що займався боксом.

Нагадаємо, що у першому турі виборів 18 травня за Кароля Навроцького голоси віддали 29,1% поляків. Найбільше підтримки отримав нинішній мер Варшави, 53-річний Рафал Тшасковський. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, під час другого туру виборів за Навроцького та Тшасковського готові проголосувати по 47% поляків. Ще 6% заявили, що їм важко визначитись.