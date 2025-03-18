Кароль Навроцький приховував, що він є автором книги про злочинця

Кандидат у президенти від «Права і справедливості» Кароль Навроцький у 2018 році написав книгу «Сповідь Нікося з-за могили» під псевдонімом Тадеуш Батир. Політик у книзі хвалив самого себе. Навроцький намагався приховати, що саме він писав під псевдонімом Тадеуш Батир й стверджував, що брав в автора інтерв'ю та отримав автограф. Однак згодом політик підтвердив інформацію про авторство й пояснив, що писав під псевдонімом, бо міняв роботу.

«Я писав цю книгу під певним псевдонімом, зізнаюся, не маю з цим великих проблем. Це була вимога професійного моменту. Я не хотів залучати Музей Другої світової війни (на момент виходу книги Навроцький був очільником музею), який займався не добою Польської Народної Республіки, а добою Другої світової війни», – сказав Навроцький і зазначив, що користувався напрацюваннями Інституту національної пам'яті.

Книга «Сповідь Нікосія з-за могили» розповідає про злочинця Нікодема Скотарчака, якого вбили 1998 року. Першими повідомили, що саме Навроцький є автором книги журналісти сайту wPolsce24. Журнал Newsweek проаналізував книгу й стверджує, що політик із захопленням пише про злочинця та співчуває його смерті. Крім цього, Навроцький під іменем Тадеуша Батира зі зміненим голосом давав інтерв'ю, в яких переконував, що не написав би книги, якби «його не надихнув Навроцький». Водночас Навроцький розповідав, що зустрічався з Батиром і «високо цінує його творчість».

Допис Навроцького у 2018 році, де він пише, що зустрічався з Тадеушем Батирем

Журналісти Onet звернули увагу, що книга виходила і 2022 року, коли Навроцький не змінював роботу й працював в Інституті національної пам'яті. Однак політик все одно залишався під псевдонімом.

Речниця виборчого штабу Кароля Навроцького Емілія Вєжбіцкі також підтвердила, що саме Навроцький є автором книги. «У своїй науковій роботі Кароль Навроцький багато років вивчав організовану злочинність у Тримісті. Як історик і дослідник, він аналізував документи й публікації про відносини між службами й мафією, які були глибоко вкорінені в комуністичній системі», – розповіла Onet Емілія Вєжбіцкі, прессекретарка кампанії політика.

На інформацію, що саме Навроцький є автором книги, відреагувала вдова Нікодема Скотарчака Едіта. Вона заявила, що політик зробив у книзі «надзвичайно брехливі заяви» й навіть не намагався поспілкуватися з нею.

«Очікую, що Кароль Навроцький публічно вибачиться за брехню про нас, які містяться в книзі, а також за порушення приватного життя та культу пам’яті покійного, і припинить розповсюдження книги в такій брехливій формі», – написала Едіта Скотарчак.

Додамо, що 42-річний Кароль Навроцький є кандидатом у президенти від опозиційної партії «Право і справедливість». Він з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Згідно з опитуванням Інституту ринкових і соціальних досліджень на замовлення Polsat News, яке провели 13-16 березня, свої голоси за Навроцького готові віддати 25,9% поляків. Наразі лідирує у президентських перегонах Рафал Тшасковський, який має 36,4% прихильників. Після Тшасковського та Навроцького найбільшу підтримку має Славомір Менцен, який у лютому 2025 року влаштовував провокації у Львові. Менцена готові підтримати 18,1% поляків.