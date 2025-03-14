41-річного Кароля Навроцького підтримує найбільша опозиційна партія «Право і справедливість»

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький таємно їздив до Москви у 2018 році. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомив польський євродепутат Кшиштоф Брейза, який звернувся до прокуратури з вимогою розслідувати цей факт.

За його словами, Навроцький таємно відвідав Москву, коли був очільником музею Другої світової війни у Гданську. Проте після цієї поїздки не було опубліковано жодного офіційного повідомлення.

«Після його повернення музей не виступив із заявою та не опублікував жодних фотографій з візиту, а про перебування Навроцького у людей Путіна також мовчали в соціальних мережах», – йдеться у дописі.

Разом із Навроцьким у Росію нібито їздили ще чотири людини, зокрема, прессекретар музею. Брейза стверджує, що ця поїздка коштувала 22,5 тис. злотих.

Євродепутат звернувся до прокуратури з вимогою розслідувати марнотратство та перевищення повноважень. Він також закликав Навроцького пояснити, з ким він зустрічався в Москві та чому ця зустріч була засекречена.

У самому музеї відповіли на запит від Брейзи, заявивши, що люди, які супроводжували ексдиректора, більше не працюють у закладі. Проте вони не прокоментували ціль поїздки Навроцького до Росії.

Журналісти знайшли фото візиту Навроцького, де стверджують, що той зустрічався з директором російського Музею перемоги Алєксандром Школьником, під час розмови з яким «обговорили перспективи розвитку установ».

Сегодня состоялась встреча директора Музея Победы Александра Школьника @a_shkolnik_ и директора музея Второй мировой войны г. Гданьск (Польша) Кароля Навроцки. В ходе беседы обсудили перспективы развития учреждений, а также обменялись подарками.https://t.co/6WHOjlMZ7g pic.twitter.com/XzmvHhR8nu — Музей Победы (@muzeypobedy) July 24, 2018

Навроцький же повідомив, що не знає, про що говорить Брейза, і що він «виконував свій обов'язок».

«Коротко кажучи, я робив свою роботу і робив її дуже добре. І я подаю сигнал пану Брейзі, щоб він запитав, про що Дональд Туск говорив із Путіним біля мого будинку на пірсі в Сопоті», – додав він.

Відзначимо, 41-річний Кароль Навроцький, очолює польський Інститут національної памʼяті. Його підтримує найбільша опозиційна партія «Право і справедливість».

Раніше Навроцький сказав, що Україна не може бути в НАТО чи ЄС, бо не розв'язала всіх питань з Польщею. Президент України Володимир Зеленський відреагував на його слова заявивши, що завдяки таким поглядам Навроцький повинен готуватися не до політичної боротьби, а до боротьби за життя.

На заяви Навроцького також відреагували в Міністерстві закордонних справ. У відомстві вважають, що він нехтує стратегічними безпековими інтересами Польщі та добросусідськими українсько-польськими. відносинами.