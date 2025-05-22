Кароля Навроцького підтримує правоконсервативна ПіС

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської партії «Конфедерація» Славоміра Менцена в обмін на підтримку у другому турі. Серед іншого, Навроцький заявив, що готовий не пускати Україну в НАТО. Про це повідомив польський канал TVN 24 в четвер, 22 травня.

Як йдеться, Навроцький був гостем YouTube-каналу Менцена, який на минулих вихідних програв у першому турі виборів президента. Після поразки Славомір Менцен вирішив провести ефіри з обома кандидатами в президенти: і Рафалом Тшасковським, і Каролем Навроцьким. Мета – допомогти виборцям визначитись, кого з кандидатів підтримати вже 1 червня.

Під час ефіру Кароль Навроцький підписав так звану «Декларацію Менцена», яка містить вісім пунктів, а саме:

«Я не підпишу жодного закону, який підвищує чинні податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар»;

«Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий»;

«Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською Конституцією»;

«Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України»;

«Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО»;

«Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї»;

«Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу»;

«Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето».

Коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, Навроцький заявив: «Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися».

Зауважимо, опонент Навроцького Рафал Тшасковський має стати гостем ефіру Менцена в суботу, 24 травня.

Вибори президента Польщі-2025

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда від партії «Право і Справедливість» уже відбув на посаді два терміни поспіль, тож більше балотуватися не може. Друга каденція Дуди завершується 5 серпня 2025 року.

У неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. З-поміж 13 кандидатів найбільшу підтримку виборців здобули мер Варшави, кандидат від владної «Громадянської платформи» Туска Рафал Тшасковський і формально незалежний кандидат, очільник Інституту національної пам’яті у Варшаві Кароль Навроцький.

Згідно з офіційними результатами виборів, Рафал Тшасковський отримав 31,4% голосів, а Кароль Навроцький – 29,5%. Явка на виборах склала 67,31%.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів у Польщі відбудеться 1 червня.

Рафал Тшасковський – мер Варшави з 2018 року, кандидат від партії влади «Громадянська коаліція». Тшасковський відомий своєю євроінтеграційною позицією. У своїй передвиборчій кампанії 53-річний політик наголошував на необхідності посилення обороноспроможності Польщі та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році.

Тшасковський неодноразова наголошував на важливості членства України в НАТО та ЄС для безпеки Польщі та всього регіону. З початку повномасштабного російського вторгнення мер Варшави активно організовував гуманітарну допомогу та підтримував біженців.

Водночас експерт з польсько-українських відносин Міхал Потоцький розповів «Радіо Свобода», що Тшасковський виступав за те, щоб позбавити дітей українських біженців, які не працюють, доступу до програми «800+», тобто це 800 злотих на кожну дитину. Він також заперечує відправку польських військових в Україну після укладення мирного договору.

Кароль Навроцький – очільник Інституту національної памʼяті, якого підтримує правоконсервативна партія «Право і Справедливість». Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. 42-річний Навроцький виступав проти обов’язкової вакцинації та підтримував заборону абортів.

Щодо України, то Навроцький висловлювався проти членства України в НАТО та ЄС, поки не буде розв’язано питання Волинської трагедії. Також він вимагав обмеження допомоги для Києва. У 2018 році Кароль Навроцький таємно їздив до Москви.