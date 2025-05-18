Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський

У першому турі виборів президента Польщі незначну перемогу здобув мер Варшави, кандидат від владної «Громадянської платформи» Туска Рафал Тшасковський. Разом з ним за пост президента змагатиметься формально незалежний кандидат, очільник Інституту національної пам’яті у Варшаві Кароль Навроцький. Про це пише газета Wyborcza.

За даними екзитполів, Рафал Тшасковський отримує 30,8% голосів виборців, а Кароль Навроцький – 29,1%. На третьому місці кандидат від антиукраїнської партії «Конфедерація» Славомір Менцен (15,4%). Явка на виборах президента склала 66,8%.

Дані екзитполів у Польщі

Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів у Польщі відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда від партії «Право і Справедливість» уже відбув на посаді два терміни поспіль, тож більше балотуватися не може. Друга каденція Дуди завершується 5 серпня 2025 року.

Рафал Тшасковський – мер Варшави з 2018 року, кандидат від партії влади «Громадянська коаліція». Тшасковський відомий своєю євроінтеграційною позицією. У своїй передвиборчій кампанії 53-річний політик наголошував на необхідності посилення обороноспроможності Польщі та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році.

Тшасковський неодноразова наголошував на важливості членства України в НАТО та ЄС для безпеки Польщі та всього регіону. З початку повномасштабного російського вторгнення мер Варшави активно організовував гуманітарну допомогу та підтримував біженців.

Водночас експерт з польсько-українських відносин Міхал Потоцький розповів «Радіо Свобода», що Тшасковський виступав за те, щоб позбавити дітей українських біженців, які не працюють, доступу до програми «800+», тобто це 800 злотих на кожну дитину. Він також заперечує відправку польських військових в Україну після укладення мирного договору.

Також Тшасковський пообіцяв підтримати право на аборти та права ЛГБТК+. Він також є одним із небагатьох польських політиків, які захищають «зелений» кліматичний курс ЄС.

Кароль Навроцький – очільник Інституту національної памʼяті, якого підтримує правоконсервативна партія «Право і Справедливість». Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. 42-річний Навроцький виступав проти обов’язкової вакцинації та підтримував заборону абортів.

Щодо України, то Навроцький висловлювався проти членства України в НАТО та ЄС, поки не буде розв’язано питання Волинської трагедії. Також він вимагав обмеження допомоги для Києва.