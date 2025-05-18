Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства напередодні президентських виборів у Польщі. Про це у неділю, 18 травня, повідомило Головне управління розвідки України.



Росіяни проводять спецоперацію під назвою Doppelganger («Двійник») – одну з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Кремля, що спрямована на країни ЄС і НАТО. У межах операції російські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На цих ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.



«Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців», – розповідають розвідники.



Основні меседжі росіян зводяться до:

критики підтримки України з боку Польщі,

закликів до виходу держави з Євросоюзу,

дискредитації політики уряду Дональда Туска.

Також проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором хаосу у польській політиці.



«Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності», – додають у дописі.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, поляки голосують у першому турі президентських виборів, до якого допустили 13 кандидатів.