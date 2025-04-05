Росіяни готують нову інформаційну атаку проти України

Служба зовнішньої розвідки на початку квітня зафіксувала розгортання нової хвилі російської інформаційної атаки. Російські спецслужби намагаються дискредитувати Україну перед країнами Євросоюзу та США, заявляючи, що Київ не хоче вести переговори щодо завершення війни. Про це у суботу, 5 квітня, повідомили на сайті зовнішньої розвідки.

«Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ “миротворця”, який нібито готовий домовлятись – але не з чинною владою», – зазначили розвідники.

Для інформаційної атаки Росія залучає державні медіа: Газета.ru, Sputnik, «Ведомости», «Военное обозрение». Крім того, росіяни намагаються в світовому інформаційному просторі поширити тезу про «втому від України» і таким чином здійснити тиск на Київ.

Для цього вона залучає іноземні медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них: Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) тощо. Ці ресурси просувають російську пропаганду: відсутність «демократії в Україні», «Захід розчарувався в Києві», «мир можливий лише після зміни українського уряду».

Разом з тим Росія намагається проникнути в український інформаційний простір через анонімні Telegram-канали, TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку нібито українських військовослужбовців чи «незалежних експертів».

«Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, “аналітичних” блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у Кремлі», – наголосили українські розвідники.

Нагадаємо, 18 березня ГУР повідомило, що Росія збільшує кількість спецпідрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у складі своїх збройних сил. Це робиться для того, щоб збільшити масштаб інформаційних та психологічних атак на Україну.

Крім того, у лютому розвідники повідомляли, що росіяни готують провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Окупанти планували поширити фальшиві документи нібито з емблемами Координаційного штабу, щоб дискредитувати його та викликати недовіру.