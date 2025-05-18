Близько 29 млн поляків мають право голосу

У неділю, 18 травня, поляки голосують у першому турі президентських виборів, до якого допустили 13 кандидатів. Про це повідомляє PAP.

Відомо, що виборчі дільниці у Польщі відкрились о 07:00, голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом. Як йдеться у повідомленні, близько 29 млн поляків мають право голосу.

Польща також розгорнула понад 500 виборчих дільниць за кордоном, однак в Україні поляки не зможуть проголосувати. Адже в умовах війни МЗС країни заявило, що не може організувати голосування, яке гарантуватиме безпеку.

На президентських виборах у Польщі змагаються 13 кандидатів:

мер Варшави Рафал Тшасковський,

історик, очільник Інституту національної пам'яті у Варшаві Кароль Навроцький,

правий лібертаріанський політик, депутат сейму Славомір Менцен,

віцемаршалок сенату Магдалена Беят,

спікер сейму Шимон Головня,

економіст Артур Бартошевич,

ультраправий депутат Європейського парламенту Гжегож Браун,

депутат сейму Марек Якуб'як,

лідер проросійської партії «Рух Добробуту і Миру» Мацей Мацяк,

колишня депутатка Європейського парламенту Йоанна Сенишин,

незалежний кандидат, журналіст Кшиштоф Становський,

політик Марек Вох,

депутат сейму Адріан Зандберг.

Серед фаворитів виборів є мер Варшави Рафал Тшасковський, його висунула партія влади «Громадянська коаліція». Тшасковський відомий своєю євроінтеграційною позицією. У передвиборчій кампанії він наголошував на необхідності посилення обороноспроможності Польщі та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році.

Тшасковський активно підтримує Україну й неодноразова наголошував на важливості членства України в НАТО та ЄС для безпеки Польщі та всього регіону. З початку повномасштабного російського вторгнення мер Варшави активно організовував гуманітарну допомогу та підтримував біженців.

Також великі шанси має очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна партія «Право і справедливість». Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. Навроцький виступав проти обов'язкової вакцинації дорослих і дітей та підтримував заборону абортів.

Щодо України, то головну увагу він приділяє історичним темам, зокрема, Волинській трагедії. Навроцький висловлювався проти членства України в НАТО та Європейському Союзі до розв'язання історичних проблем.

Третє місце в опитуванні посідає кандидат від антиукраїнської партії «Конфедерація» Славомір Менцен. Перед виборами до Європарламенту у 2019 році Менцен прочитав суперечливу антиєвропейську лекцію про політичний маркетинг, де заявив, що «Конфедерація» виступає проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Менцен розповідав про небезпеку «українізації». А 25 лютого він опублікував відео зі Львова, в якому заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери».

Якщо жоден з 13 кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.