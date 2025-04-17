Марко Рубіо вважає, що R/FIMI «стишував і цензурував голоси американців»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закриває відділ протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням (R/FIMI), щоб «захистити» свободу слова. Офіс діяв при Державному департаменті США й відігравав важливу роль у боротьбі з російською та китайською дезінформацією, передає Deutsche Welle 17 квітня.

«Протягом останнього десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували й навіть кидали до в’язниці за те, що вони просто висловлювали свою думку. Це закінчиться сьогодні», – написав Марко Рубіо в X.

Він додав, що R/FIMI обходився американським платникам податків у понад 50 млн доларів щороку, і що він «витрачав мільйони доларів на активне стишування і цензуру голосів американців, яким він повинен був служити».

«Це суперечить самим принципам, які ми повинні відстоювати, і немислимо, щоб це відбувалося в Америці», – прокоментував Рубіо.

Відомо, що R/FIMI відкрили на базі Центру глобальної взаємодії (GEC), який діяв з 2011 року для боротьби з пропагандою терористичних угруповань. З 2024 року його ціллю була протидія іноземній дезінформації.

GEC піддавався жорсткій критиці з боку деяких республіканців, які стверджували, що Центр відходить від своєї місії, звинувачуючи його, зокрема, у «несприятливому ставленні до думок консервативних медіа».

До слова, 10 березня Марко Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм незалежного агентства USAID. З його слів 5200 контрактів, які коштували США «десятки мільярдів доларів», не відповідали «основним національним інтересам Сполучених Штатів», а деякі навіть завдавали шкоди.