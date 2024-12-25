Центр закрився після вісьмох років роботи

При Державному департаменті США припинив роботу Центр глобальної взаємодії (GEC), який займався аналізом та боротьбою з глобальною дезінформацією. Підрозділ Держдепу закрили після ухвалення тимчасового держбюджету США, в якому не виділили фінансування на GEC.

Центр закрили у понеділок, 23 грудня, йдеться на урядовому сайті США. Підрозділ виконував функцію органу, який керував міжвідомчими зусиллями США щодо боротьби зі спробами іноземних супротивників підірвати інтереси США за допомогою дезінформації та пропаганди.

GEC створили при Держдепі США у 2016 році. На рік центру виділяли 61 млн доларів. Штат підрозділу складав приблизно 120 людей. Закриття Центру глобальної взаємодії означає, що Держдеп вперше за вісім років залишиться без спецвідомства для відстеження та протидії дезінформації.

Роботу GEC неодноразово критикували представники Республіканської партії, які звинувачують підрозділ у цензуруванні та нібито стеженні за громадянами. Втім у центрі відкидають ці звинувачення.

Зокрема, до критики центру доєднався бізнесмен Ілон Маск, який отримав посаду голови новоствореного департаменту ефективності уряду США при адміністрації Трампа. Зазначимо, департамент Маска має займатися скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.