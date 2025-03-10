США закриє 83% програм агентства USAID

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм незалежного агентства USAID. Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 10 березня.

За словами Марко Рубіо, США скасують 5 200 контрактів. Держсекретар США стверджує, що країна витратила на них «десятки мільярдів доларів», проте ці контракти не відповідали «основним національним інтересам Сполучених Штатів», а деякі навіть завдавали шкоди.

Планується, що 18% програм, які не будуть скасовувати, підпорядковуватимуться Державному департаменту США, яким керує Марко Рубіо. Зазначимо, що Марко Рубіо не уточнив, які саме програми USAID продовжуватимуть працювати.

«Дякуємо DOGE і нашому працьовитому персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи», – написав Марко Рубіо.

Зазначимо, що раніше до закриття закриття агенства USAID неодноразово закликав Ілон Маск, нібито для скорочення витрат США. Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що USAID «керує купа радикальних божевільних».

Нагадаємо,20 січня президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. Під обмеження потрапила діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам.

USAID, зокрема, фінансувало програми, пов’язані з охороною здоров’я жінок у зонах конфліктів, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою, антикорупційною роботою тощо. Агентство мало місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

3 лютого стало відомо, що у Вашингтоні припинив роботу головний офіс USAID.Перед цим команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Вже 7 лютого співробітників агентства у всьому світі відправили в адміністративну відпустку. Виключення зробили лише для основного керівництва та персоналу, який відповідає за критично важливі функції. За даними New York Times, загалом агенство налічувало близько 10 000 співробітників.

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