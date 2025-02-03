Команда Трампа відправила близько сотні співробітників USAID в адміністративну відпустку

Адміністрація президента США Дональда Трампа відсторонила двох посадовців служби безпеки USAID після того, як вони намагалися перешкодити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі. Про це в понеділок, 3 лютого, повідомили джерела агентства Reuters.

За даними співрозмовників агентства, команда Трампа протягом останнього тижня відправила в адміністративну відпустку близько сотні співробітників USAID. У такий спосіб адміністрація президента намагається скасувати незалежність агентства і, ймовірно, передати його під контроль Державного департаменту.

«Співробітники служби безпеки USAID намагалися не пустити співробітників DOGE, які не мали перепусток. Охоронцям погрожували діями з боку федеральної служби маршалів», –сказав високопоставлений помічник демократів у Сенаті.

Зазначається, що співробітники DOGE отримали доступ до кількох захищених приміщень USAID, зокрема до офісу служби безпеки та виконавчого секретаріату агентства. Наразі невідомо, яку саме інформацію вони змогли побачити.

Метт Хопсон, призначений адміністрацією Трампа на посаду керівника апарату USAID, подав у відставку через відсторонення співробітників служби безпеки.

Провідні члени Сенатського комітету з міжнародних відносин від Демократичної партії напередодні надіслали листа держсекретареві США Марко Рубіо з проханням надати пояснення щодо цього інциденту.

2 лютого мільярдер Ілон Маск звинуватив USAID у тому, що вона є «злочинною організацією», не надавши жодних доказів цьому твердженню. Він також заявив, що агенції «час померти». Президент Дональд Трамп публічно підтримав Маска і сказав, що агентством «керувала купка радикально налаштованих божевільних».

Блокування роботи USAID адміністрацією Трампа

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його зовнішньої політики «Америка понад усе».

Під обмеження також потрапила діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає невійськову допомогу іншим країнам. Серед іншого, агентство фінансує програми, пов’язані з охороною здоров’я жінок у зонах конфліктів, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою, антикорупційною роботою тощо.

USAID має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі. В Україні організація підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи тощо.

До слова, раніше ZAXID.NET розповів, як вплине на українців зупинка фінансування грантових програм USAID.