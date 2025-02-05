Всіх співробітників USAID відправлять у відпустку

Співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у всьому світі відправлять в адміністративну відпустку. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті USAID.

Зазначається, що до кінця доби 7 лютого співробітників агентства у всьому світі відправлять в адміністративну відпустку. Виключення зроблять лише для основного керівництва та персоналу, який відповідає за критично важливі функції, однак не уточнюють про кого саме йдеться.

Співробітники, які наразі перебувають у відрядженні за межами США, мають повернутися до країни протягом 30 днів, при цьому агенство організує зворотну поїздку та оплатить їм квитки. Також у повідомленні зазначається, що агенство розриватиме з працівниками контракти, «які не вважаються важливими».

Як пише New York Times, у агенстві налічується близько 10 000 співробітників. При цьому ще до офіційного повідомлення на сайті USAID 1 400 працівників відправили у відпустку «негайно», вона триватиме поки «не буде повідомлено про зміни». Журналісти також зазначають, що багато працівників агенства перебувають у країнах, де тривають воєнні конфлікти і для їхнього повернення до США необхідно організовувати спеціальні евакуаційні рейси. При цьому головний офіс у Вашингтоні, який би міг займатися цим питанням, наразі не працює.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 20 січня президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. Під обмеженням, серед іншого, потрапило USAID – незалежне агентство США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам.

3 лютого стало відомо, що у Вашингтоні припинив роботу головний офіс USAID.Перед цим команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Таке рішення ухвалили нібито через спробу завадити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру та соратнику Трампа Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі.

За даними CNN, формальним виконувачем обов’язків голови агентства USAID наразі є Марко Рубіо. Той своєю чергою делегував повноваження Піту Марокко – директору відділу зовнішньої допомоги Держдепу.