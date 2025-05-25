Непритомних дівчат знайшли у неділю вранці 25 травня

У неділю, 25 травня о 7:50, перехожі знайшли двох непритомних 16-річних дівчат на вулиці Личаківській, 112 у Львові. Підлітків госпіталізували з алкогольним отруєнням. Поліція Львівської області повідомила, що батьків дівчат притягнуть до адміністративної відповідальності.

Дівчата лежали на пандусі під супермаркетом «Рукавичка». «До поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Личаківській біля входу в один з магазинів він виявив двох дівчат у несвідомому стані. Двом 16-річним львівʼянкам, яких доставили до лікарні з алкогольним отруєнням, надали медичну допомогу. Загроз їхньому життю немає», – повідомили у поліції.

Зазначимо, що відео з непритомними дівчатами опублікували у місцевих Telegram-каналах. На відео видно, як медики госпіталізують дітей біля входу до супермаркету «Рукавичка», що на Личаківській, 112.

Медики лікарні святого Миколая у Львові діагностували дівчатам алкогольне отруєння. Поліцейські розповіли, що притягнуть батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків. Їм загрожує штраф.