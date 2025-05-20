Підліток керував Volvo XC60, коли мама сиділа на задньому сидінні

Львівські патрульні зреагували на відео в соцмережах та склали адмінматеріали на 36-річну львів’янку, яка посадила за кермо кросовера свого 13-річного сина.

У Львові жінка дозволила сісти за кермо кросовера Volvo XC60 13-річному синові, який виїхав з паркувального майданчика «Епіцентру» на вул. Зубрівській у Сокільниках і поїхав. Очевидці зафіксували інцидент на відео та оприлюднили в мережі. Львівські патрульні встановили батьків дитини.

«З’ясувалося, що за кермом був 13-річний підліток, а на задньому сидінні перебувала його мама. На маму склали відповідні адмінматеріали», – повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У патрульній поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що в результаті порушниця, 36-річна львів’янка, отримала постанову за передачу керування автомобілем людині без права керування (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та протокол за невиконання батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

«Шановні батьки, дозвіл дитині на керування автомобілем – це не прояв довіри чи турботи, а пряма загроза її життю та безпеці інших», – наголосив Олексій Білошицький.