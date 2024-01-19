Нетверезий підліток здійснив завідомо неправдивий виклик поліції

Старосамбірський районний суд Львівської області 15 січня розглянув адміністративну справу щодо неповнолітнього Назарія К., який здійснив неправдивий виклик поліції. Хлопця звільнили від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

За матеріалами справи, 25 грудня 2023 року неповнолітній Назарій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію «102» та повідомив, що його побили мама та бабуся, однак насправді такого факту не було. На підлітка поліцейські склали протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст. 183 КУпАП).

У судовому засіданні хлопець свою вину визнав та розкаявся, пообіцяв надалі не вчиняти правопорушень.

Суддя Максим Клімченко звільнив Назарія К. від відповідальності за ст. 183 КУпАП, обмежившись усним зауваженням. На постанову ще може бути подана апеляція.