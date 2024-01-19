Суд визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов'язків

Городоцький районний суд Львівської області 16 січня розглянув адміністративну справу щодо мешканки Городоччини Ганни Мельської, мами трьох школярів, які не відвідували уроки в школі села Угри. Жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків та покарали штрафом у розмірі 850 грн.

За матеріалами справи, троє неповнолітніх дітей Ганни Мельської без поважних причин пропускали заняття в Угрівському НВК у період з 1 вересня до 20 грудня 2023 року.

У суді жінка свою вину визнала та повідомила, що провела з дітьми профілактичну бесіду, просила її суворо не карати.

Суддя Оксана Перетятько визнала Ганну Мельську винною у невиконанні батьківських обов’язків (ч. 1 ст.184 КУпАП) та призначила їй покараня у вигляді 850 грн штрафу. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.